Gewapende overval op camper in Eindhoven, politie zoekt naar dader

Op een carpoolplaats aan de Wolvendijk in Eindhoven is donderdagmiddag een camper overvallen. De dader zou met een mes de camper zijn binnengedrongen, waarna binnen een schermutseling ontstond.

Daarbij raakte de dader zelf gewond. Hoeveel mensen zich op dat moment in de camper bevonden, is niet bekend. De camperbewoner zegt dat het gaat om een conflict in de relationele sfeer.

Onderzoek nog in volle gang

Ook is nog niet duidelijk of de dader iets heeft buitgemaakt. De politie is een onderzoek gestart en zoekt nog naar de dader.