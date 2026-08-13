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Gewapende overval op camper in Eindhoven, politie zoekt naar dader

Vandaag om 17:01 • Aangepast vandaag om 17:50
De camper staat op de carpoolplaats op de Wolvendijk (foto: Persbureau Heitink).
De camper staat op de carpoolplaats op de Wolvendijk (foto: Persbureau Heitink).

Op een carpoolplaats aan de Wolvendijk in Eindhoven is donderdagmiddag een camper overvallen. De dader zou met een mes de camper zijn binnengedrongen, waarna binnen een schermutseling ontstond.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Daarbij raakte de dader zelf gewond. Hoeveel mensen zich op dat moment in de camper bevonden, is niet bekend. De camperbewoner zegt dat het gaat om een conflict in de relationele sfeer.  

Onderzoek nog in volle gang
Ook is nog niet duidelijk of de dader iets heeft buitgemaakt. De politie is een onderzoek gestart en zoekt nog naar de dader.

  • Foto: Persbureau Heitink
    Foto: Persbureau Heitink
  • Foto: Persbureau Heitink

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