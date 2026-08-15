SM-meesteres en fotograaf maken opvallende kunst over BDSM

Wat gebeurt er als je een sekswerker en een kunstenaar bij elkaar zet? Jawel, dan gebeurt er iets spannends. Dat moeten de samenstellers van de tentoonstelling Sexhibition in Den Bosch ook gedacht hebben. Door middel van speeddaten werden zeven sekswerkers en kunstenaars aan elkaar gekoppeld. SM-meesteres Eve* en kunstenaar Hanneke Wetzer werden een koppel dat perfect bij elkaar paste. Dat zorgde voor bijzondere foto's en goede gesprekken.

Hanneke, kunstenaar en fotograaf, wist helemaal niets van het werk van SM-meesteres Eve, die tegen betaling zorgt dat mensen die dat willen, zich onderdanig opstellen. BDSM heet dat, een verzamelterm voor seksuele praktijken waarbij onderwerping en machtsuitwisseling een rol spelen.



Hanneke: ”Ik ben dus, na lange gesprekken, een keer met Eve mee geweest naar zo’n BDSM sessie. Ik wilde eens meemaken hoe dat nu gaat tussen zo’n meesteres en een sub (onderdanige). Ik wist niet wat ik ging tegenkomen, maar ik wilde het wel vastleggen, als een fly on the wall. Observeren en voelen wat de sfeer is.”

En dat lukte wonderwel erg goed. Hanneke zat in dezelfde ruimte als waar Eve bezig was met haar klant en werd amper opgemerkt. Eve vergat dat ze een toeschouwer had: "We waren aan het einde van de sessie en ik keek op en zag haar in een hoekje zitten. Ze bleek al een half uur klaar te zijn met fotograferen. Maar ik zat zo in mijn spel dat ik het niet had gemerkt." Hanneke: "Het erbij zijn voelde als een soort roes waar fantasiewereld en realiteit door elkaar heen vloeien, op de foto's is dat goed te zien."

"Ik zou me bij Eve veiliger voelen dan op het Stratumseind"

Terwijl op de monumentale eerste verdieping van poppodium Willem Twee de Sexhibition wordt opgebouwd, vertelt Meesteres Eve dat het imago van BDSM nog steeds te wensen overlaat. "Het wordt als gewelddadig en pijnlijk gezien, maar wat ik ervaar met mijn klanten is juist liefde en zachtheid. Ik hoop eigenlijk dat mensen dat ook zien aan het werk van Hanneke. Ik hoop dat ze voortaan wat zachter denken over BDSM."

Kunstenaar Hanneke is het met haar eens: “Die zorgzaamheid was heel mooi om te zien en te voelen. Het draait volledig om consent. Niets gebeurt zonder instemming van de ander. Iets dat je in de normale wereld nog wel eens mist. Ik zou me bij Eve veiliger voelen als op het Stratumseind, waar iedereen zomaar een hand op je kont kan leggen.”

'See me & Feel me' van kunstenaar Atty Bax staat ook op de tentoonstelling Sexhibition (foto: Agnes van der Straaten).

De foto's, een drieluik, laten dus zien hoe Eve aan het werk is met haar klant. Op een hele zachte manier. Hanneke maakte op een speciale manier foto's: "Ik heb met de camera een dubbele opname gemaakt. Ik heb eerst een foto van het gezicht gemaakt en toen van de handen. Door twee keer te drukken komen ze over elkaar heen. Het moest in één keer goed zijn."

"We willen echt het gesprek aangaan"

De kunstwerken die te zien zijn op de tentoonstelling moeten het gesprek over sekswerk stimuleren, vertelt Eve. "We willen allemaal gezien worden, gehoord worden en geliefd zijn. Als je elkaar op dit niveau ontmoet dan vervagen vooroordelen. Ik hoop heel erg dat dat tussen kunstenaars en hun muze (de sekswerkers) is gebeurd, maar dat kan straks ook weer met de bezoekers. We willen echt het gesprek aangaan." Dat kan ook letterlijk, want niet alleen bij de tentoonstelling, maar ook bij het publieksprogramma eromheen, zijn altijd sekswerkers aanwezig waar je mee in gesprek kunt komen. Bij het kunstwerk over SM-meesteres Eve staat een brievenbus, waarin vragen aan Eve gesteld kunnen worden. Ze gaat proberen ze allemaal te beantwoorden. *Eve is niet de echte naam van de SM-meesteres. Haar echte naam is bij de redactie bekend.