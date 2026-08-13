Auto volledig uitgebrand bij dierenpension in Geldrop

Een auto is donderdagmiddag helemaal uitgebrand aan de Hulst in Geldrop. Het voertuig stond bij een dierenpension en zou tijdens het starten zijn ontploft. Een man liep daarbij brandwonden op.

De auto stond bij een van de loodsen achter het dierenpension, waar op dat moment mensen aan het werk waren. Toen de wagen ontplofte, werd hij nog naar buiten gebracht, waarna omstanders probeerden de brand te blussen.

Man raakt gewond bij blussen

Daarbij raakte een man gewond. Hij liep brandwonden op en kreeg last van zijn luchtwegen door het inademen van rook. Ambulancepersoneel behandelde hem ter plaatse.

Van de auto bleef uiteindelijk weinig over. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht.