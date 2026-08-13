Verdachte aanslag D66-kantoor stak eerder Tilburgse bussen in brand

De man die in mei een aanslag pleegde met een vuurwerkbom op het partijkantoor van D66 in Den Haag, werd eerder veroordeeld voor het in brand steken van stadsbussen in Tilburg. Dat meldt de NOS. De man werkte destijds zelf als buschauffeur in de stad.

De 37-jarige Berry van D. werd op 7 mei, ongeveer een uur na de explosie, aangehouden in de buurt van het partijkantoor. Tijdens een pro-formazitting zei hij spijt te hebben dat hij met de vuurwerkbom mensen in gevaar heeft gebracht, zo meldde de NOS eerder al. Van D. is geen onbekende van politie en justitie: hij werd eerder veroordeeld voor het in brand steken van stadsbussen van Arriva. Ontslagen na reeks incidenten

In september 2017 brandden vijf stadsbussen uit bij de remise aan de Fatimastraat in Tilburg. Ook woedde er brand in een kantoorunit. Daarnaast stal Van D. een Arriva-bus, die hij later eveneens in fik stak.

De man werd uiteindelijk herkend op beelden van opsporingsprogramma Bureau Brabant. Op dat moment werkte hij al niet meer bij Arriva: na een reeks incidenten was hij ontslagen. Van D. ging nog in hoger beroep, maar werd uiteindelijk veroordeeld tot 3,5 jaar cel. Zelf ontkende hij destijds dat hij iets met de branden te maken had. De rechtbank legde destijds aan Omroep Brabant uit waarom Van D. schuldig werd bevonden:

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