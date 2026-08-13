Verdachte aanslag D66-kantoor stak eerder Tilburgse bussen in brand
De man die in mei een aanslag pleegde met een vuurwerkbom op het partijkantoor van D66 in Den Haag, werd eerder veroordeeld voor het in brand steken van stadsbussen in Tilburg. Dat meldt de NOS. De man werkte destijds zelf als buschauffeur in de stad.
De 37-jarige Berry van D. werd op 7 mei, ongeveer een uur na de explosie, aangehouden in de buurt van het partijkantoor. Tijdens een pro-formazitting zei hij spijt te hebben dat hij met de vuurwerkbom mensen in gevaar heeft gebracht, zo meldde de NOS eerder al.
Van D. is geen onbekende van politie en justitie: hij werd eerder veroordeeld voor het in brand steken van stadsbussen van Arriva.
Ontslagen na reeks incidenten
In september 2017 brandden vijf stadsbussen uit bij de remise aan de Fatimastraat in Tilburg. Ook woedde er brand in een kantoorunit. Daarnaast stal Van D. een Arriva-bus, die hij later eveneens in fik stak.
De man werd uiteindelijk herkend op beelden van opsporingsprogramma Bureau Brabant. Op dat moment werkte hij al niet meer bij Arriva: na een reeks incidenten was hij ontslagen.
Van D. ging nog in hoger beroep, maar werd uiteindelijk veroordeeld tot 3,5 jaar cel. Zelf ontkende hij destijds dat hij iets met de branden te maken had.
De rechtbank legde destijds aan Omroep Brabant uit waarom Van D. schuldig werd bevonden:
'Afbraak van Nederland'
Toen Van D. in mei werd aangehouden, had hij geen vaste woon of verblijfplaats. Tijdens de zitting zei hij dat hij met zijn daad wilde protesteren tegen wat hij noemt "de problematiek en afbraak van Nederland". Hij dacht dat er op het moment van de explosie niemand in het gebouw was, omdat hij geen licht zag branden.
Dat bleek een flinke misrekening. In het pand was op dat moment een bijeenkomst van de jongerenafdeling van D66 bezig. Zo'n dertig mensen waren binnen toen bij de voordeur een enorme knal klonk. Niemand raakte gewond.
Onderzoek in Pieter Baan Centrum
Van D. koos naar eigen zeggen bewust voor zwaar illegaal vuurwerk, omdat vreedzaam demonstreren volgens hem geen zin heeft. Tegen de rechtbank zei hij dat hij zich vanwege zijn politieke achtergrond niet gehoord voelde in Nederland. Op sociale media profileert hij zich als PVV-aanhanger.
Later deze zomer wordt Van D. overgeplaatst naar het Pieter Baan Centrum. Daar wordt hij onderzocht door gedragsdeskundigen.