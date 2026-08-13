Boer blust brand op eigen schuur in Sterksel: met blote voeten op heet dak

Een boer heeft donderdagmiddag eigenhandig een brand op zijn schuur aan de Peelven in Sterksel geblust. Hij waarschuwde wel de brandweer, maar wist de schade al te beperken voordat die er was.

De boer zat met blote voeten in de felle zon op het dak, waar zonnepanelen op liggen, en wist de brand met een tuinslang te blussen.

Brandweer controleert nog na

De brandweer hoefde daardoor niets meer te doen, maar deed nog wel warmtemetingen op het dak om na te gaan of het vuur echt helemaal uit was. Ook zetten brandweerlieden de boer met behulp van een hoogwerker weer veilig op de grond.

Hoe de brand is ontstaan, is niet duidelijk.