Uniek Sportief & Creatief Dag in Steenbergen

Op zaterdag 29 augustus wordt in Steenbergen de Uniek Sportief & Creatief Dag gehouden. Het evenement richt zich op mensen met een beperking en biedt activiteiten op het gebied van sport, cultuur en creativiteit. De dag wordt georganiseerd in 't Cromwiel en is gratis toegankelijk. Deelnemers kunnen kennismaken met sporten, spelletjes en creatieve workshops.

Gevonden voor jou

Dit jaar vindt de Uniek Sportief & Creatief Dag voor het eerst plaats in Steenbergen. Vorig jaar werd een soortgelijk evenement, toen nog de Specials Unlimited Sportdag, georganiseerd in Halderberge. In de nieuwe opzet is het programma uitgebreid met creatieve en culturele activiteiten. Lokale sport- en cultuurverenigingen werken samen met buurtsportcoaches om de dag tot een succes te maken.

Deelnemers kunnen verschillende sporten uitproberen, zoals basketbal en G-dansen, maar ook deelnemen aan oud-Hollandse spelletjes. Daarnaast zijn er creatieve workshops, zoals tasjes maken, muziekactiviteiten en portretfotografie in de stijl van Rembrandt. Het evenement draait om plezier, ontmoeting en het ontdekken van nieuwe mogelijkheden.

Meer toegankelijkheid

De gemeente Steenbergen wil met dit evenement laten zien dat sport en cultuur voor iedereen toegankelijk kunnen zijn. Voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking is het vaak lastig om deel te nemen aan dergelijke activiteiten. De Uniek Sportief & Creatief Dag biedt een laagdrempelige manier om mee te doen en nieuwe talenten te ontdekken.

Praktische informatie

De Uniek Sportief & Creatief Dag vindt plaats op zaterdag 29 augustus van tien uur tot twee uur in ’t Cromwiel in Steenbergen.