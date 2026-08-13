Aanvraagperiode voor stroomvoorrang bij nieuwbouw Eersel gestart

Gemeente Eersel stelt vanaf vandaag ontwikkelaars en particulieren in staat om prioriteit aan te vragen voor stroomcapaciteit voor woningbouwprojecten. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 6 september.

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Door drukte op het elektriciteitsnet is er in Eersel niet altijd genoeg capaciteit beschikbaar voor nieuwe woningbouw. De gemeente biedt nu de mogelijkheid om projecten met voorrang te laten beoordelen door de netbeheerder. Dit gebeurt op basis van beleidsregels en prioriteringscriteria.

De regeling is bedoeld voor projectontwikkelaars en particulieren die woningbouwprojecten in de gemeente realiseren. Aanvragen worden beoordeeld op onder andere startdatum van de bouw, projectrijpheid en maatschappelijk belang. De gemeente stelt een ranglijst op en dient deze in bij de netbeheerder.

Deadline en voorwaarden

Aanvragen kunnen tot en met zondag 6 september 2026 worden ingediend. Later ontvangen aanvragen worden niet meegenomen in de eerste ronde. Op 18 augustus wordt de definitieve beleidsregel vastgesteld, maar het is al mogelijk om projecten aan te melden. Het is belangrijk dat de aanvraag volledig is.

Het indienen van een aanvraag garandeert niet dat een project stroomcapaciteit krijgt. De uiteindelijke beslissing ligt bij de netbeheerder. De gemeente draagt projecten voor volgens de vastgestelde rangorde.

Kosten en informatie

Er zijn kosten verbonden aan de aanmelding bij netbeheerder Enexis, maar het exacte bedrag is nog niet bekend. Zodra dit duidelijk is, informeert de gemeente alle aanmelders. Meer informatie en het aanvraagformulier zijn te vinden op de website van de gemeente Eersel.