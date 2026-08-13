Man (20) uit Breda aangehouden na vondst van zes soorten drugs in auto

Een 20-jarige man uit Breda is woensdag aangehouden op verdenking van bezit en handel in hard- en softdrugs. Agenten controleerden zijn auto in Breda en vonden daarbij zes verschillende soorten verdovende middelen, waaronder hennep, hasj, cocaïne, ketamine en xtc.

De man stond met zijn auto op een parkeerplaats aan de Maarten de Vriesstraat. Volgens de politie vertelde hij tijdens de verkeerscontrole een onsamenhangend verhaal. Ook roken de agenten een sterke henneplucht.

De man moest alle verdovende middelen die hij bij zich had aan de agenten overhandigen. Daarbij haalde hij een tas met zes verschillende soorten drugs tevoorschijn, met een straatwaarde van zo'n 7000 euro.

De drugs waren volgens de politie duidelijk niet bedoeld voor eigen gebruik. Daarom werd de man aangehouden op verdenking van bezit en handel in hard- en softdrugs.

Wapen en geld aangetroffen

Diezelfde avond deed de politie ook onderzoek in het huis van de verdachte. Daar werd een gasdrukwapen gevonden. Zo'n wapen mag je bezitten als je 18 jaar of ouder bent, maar het mag niet sprekend lijken op een echt vuurwapen. Ook lag er een paar duizend euro in de woning. De politie heeft alles in beslag genomen.

De verdachte is donderdag verhoord en zit niet meer vast. Hij moet op een later moment nog voor de rechter verschijnen.