'Hartelijke vrouwen' blijken dieven: zo maken ze razendsnel juwelen buit

De politie waarschuwt via Burgernet voor juwelendieven die op slinkse wijze te werk gaan in Helmond en Deurne. Het gaat om nog onbekende vrouwen, die slachtoffers op straat een 'hartelijke begroeting' geven en daarbij snel sieraden verwisselen.

Zo wordt er bij een omhelzing een halsketting verwisseld, en weten de vrouwen bij het geven van een handdruk vliegensvlug (trouw)ringen te stelen. In de omgeving wacht een man op hen in een vluchtauto, waardoor ze gauw weg weten te komen.

Volgens de politie gebeurt dit met regelmaat in de omgeving Helmond en Deurne. Ook donderdagmiddag was het raak: op de Kasteellaan in Helmond werd een ketting van een vrouw gestolen.

De politie Oost-Brabant kan niet zeggen hoe lang dit al speelt en hoeveel mensen tot nu toe slachtoffer zijn geworden.