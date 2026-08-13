Spandoeken Engelen weggehaald en Tims ijssalon: dit gebeurde vandaag

Spandoeken, protestborden en vlaggen in Engelen weggehaald, taakstraf voor Görkan B. die een zwaar auto-ongeluk veroorzaakte en Tim (21) heeft zijn eigen ijssalon: dit is het nieuws dat je donderdag gelezen moet hebben.

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Donderdagochtend heeft een bedrijf in opdracht van de gemeente Den Bosch spandoeken, protestborden en vlaggen bij de beoogde opvanglocatie voor alleenstaande minderjarige asielzoekers in Engelen weggehaald. Burgemeester Jack Mikkers hoopt dat de komende weken het gesprek met inwoners gevoerd kan worden over de opvanglocatie. De afgelopen tijd leidde de aankondigingen van de plannen tot spanningen, bekladdingen en arrestaties. Een 52-jarige man en een 18-jarige vrouw zijn aangehouden. Lees hier het hele verhaal:

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Gürkan B. (19) uit Roosendaal moest donderdag voor de rechtbank verantwoording afleggen voor een auto-ongeluk waarbij drie vrienden zwaargewond raakten. B. had geen rijbewijs, reed zonder toestemming in de auto van zijn ouders, had geblowd en reed veel te hard. Het Openbaar Ministerie eiste 200 uur taakstraf en drie maanden voorwaardelijke jeugddetentie. Hier lees je meer:

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Tim Kees (21) uit Best is de vierde generatie van een bekende ijsfamilie en heeft sinds dit jaar zijn eigen ijssalon Timmeez. Tim werkt zes dagen per week, zeker 12 uur per dag, terwijl hij ook nog bedrijfskunde en foodbusiness studeert. Een video over Tim als jonge ondernemer ging viraal en werd door bijna een half miljoen mensen bekeken. Hij krijgt hulp van familie en vrienden in zijn zaak en droomt over meer vestigingen, maar wil het voorlopig bij Best houden. Check het hier zijn verhaal:

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Een zware vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog, een zogenoemde duizendponder, wordt op zaterdag 19 september opgeruimd op vliegbasis Gilze-Rijen. De Amerikaanse vliegtuigbom werd al op 6 oktober 2025 gevonden tijdens werkzaamheden in het noordoosten van de vliegbasis. Voor het opruimen geldt een noodverordening: zes huizen worden ontruimd, de N282 en N260A gaan dicht en het luchtruim wordt gesloten. Gilze-Rijen was in de Tweede Wereldoorlog het zwaarst gebombardeerde vliegveld van Nederland, en een op de vijf bommen ontplofte destijds niet. Lees hier meer:

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