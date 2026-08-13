Zundert maakt prioriteitenlijst voor stroomaansluiting

De gemeente Zundert heeft een lijst opgesteld voor woningbouw- en onderwijsprojecten die voorrang krijgen op het stroomnet. Initiatiefnemers kunnen hun plannen vanaf vandaag aanmelden. Netbeheerder Enexis beslist uiteindelijk welke projecten een aansluiting krijgen. Door het volle stroomnet is er een wachtlijst voor nieuwe aansluitingen.

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Het stroomnet in Nederland is overvol. Daarom is er sinds 1 juli een wachtlijst voor nieuwe stroomaansluitingen. Netbeheerders, zoals Enexis, reserveren capaciteit voor belangrijke projecten, waaronder woningbouw en onderwijs. Gemeenten mogen vanaf oktober aanvragen indienen voor projecten die tot tien jaar vooruit in het bouwproces liggen.

De gemeente Zundert speelt hierop in door een prioriteitenlijst te maken. Initiatiefnemers van woningbouwprojecten die een nieuwe aansluiting nodig hebben, kunnen hun plannen tot 2 september aanmelden. Het college van B&W heeft op 11 augustus lokale criteria vastgesteld. Zo krijgen projecten met een hoge maatschappelijke waarde of een duidelijke planning voorrang. Ook nieuwe scholen worden nadrukkelijk meegenomen, om onderwijsvoorzieningen tijdig beschikbaar te maken.

Beslissing bij netbeheerder

De gemeente Zundert stelt alleen de volgorde van projecten vast en meldt die aan bij Enexis. Het is vervolgens aan de netbeheerder om te bepalen welke projecten daadwerkelijk een plek op het stroomnet krijgen. Aanmelding via de gemeente betekent dus niet automatisch dat een project direct wordt aangesloten.

Deadline voor aanmelden

Initiatiefnemers hebben tot 2 september, negen uur ’s ochtends, de tijd om hun woningbouwproject in te dienen. De aanvraagprocedure en beleidsregels staan op de website van de gemeente Zundert. Met deze aanpak wil de gemeente ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kansrijke initiatieven doorgang kunnen vinden.