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Ontdek

Man krijgt stuur van jetski in zijn buik op de Maas bij Bokhoven

Vandaag om 19:09 • Aangepast vandaag om 20:14
Een man is gewond geraakt na een ongeluk met de jetski (foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink).
Een man is gewond geraakt na een ongeluk met de jetski (foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink).

Een man is donderdagmiddag gewond geraakt bij een ongeluk met een jetski op de Maas bij Bokhoven. Hij zou tijdens het varen het stuur van de jetski in zijn buik hebben gekregen.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. Ook over de ernst van zijn verwondingen is nog niets bekend.

Eerder ongeluk met jetski
Op de Maas bij Bokhoven kwam in 2017 een 14-jarige jongen om het leven, nadat hij was overvaren door een jetski.

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