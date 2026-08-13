Man krijgt stuur van jetski in zijn buik op de Maas bij Bokhoven

Een man is donderdagmiddag gewond geraakt bij een ongeluk met een jetski op de Maas bij Bokhoven. Hij zou tijdens het varen het stuur van de jetski in zijn buik hebben gekregen.

Het is niet bekend hoe het ongeluk kon gebeuren. Ook over de ernst van zijn verwondingen is nog niets bekend.

Eerder ongeluk met jetski

Op de Maas bij Bokhoven kwam in 2017 een 14-jarige jongen om het leven, nadat hij was overvaren door een jetski.