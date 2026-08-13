Dit is volgens Frank Lammers hét medicijn tegen een zomerdepressie

Last van een zogenoemde zomerdepressie? Daar kan je makkelijk wat aan doen, vindt Frank Lammers. Eén op de duizend Nederlanders zou last hebben van een zomerdepressie. Het fenomeen komt ter sprake in de podcast Ni Na Lammers luisteren, waarin Frank Lammers en Nina van den Broek filosoferen over de keerzijde van de zomer.

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In de podcast wordt de zomerdepressie uitvoerig besproken. Een zomerse dip zou verschillende oorzaken kunnen hebben, zoals veranderingen in het dagritme, slaaptekort, ontevredenheid over het lichaam, te hoge verwachtingen en het vergelijken van jezelf met anderen op sociale media. Het advies van Frank Lammers is simpel: kijk eens naar wat je zelf wél hebt. "Denk maar gewoon: ik heb het zo slecht nog niet, jongens. Ik zit hier toch maar lekker op deze camping." Zelfs als die camping volgens Frank 'ietwat kut' is en het regent.

En sociale media dan, waar iedereen foto's plaatst van de perfecte vakantie? Ook daar heeft Lammers weinig geduld mee. "Jezelf vergelijken met een ander, dat is een basishouding die je sowieso af moet leren." En als je toch last hebt van verveling of een dipje, heeft Frank nog één oplossing: "Je staat gewoon op en je luistert naar deze podcast." Volgens hem zijn er inmiddels genoeg afleveringen om de hele bouwvak mee door te komen. Ni Na Lammers luisteren zit rond aflevering 47 en dus is er genoeg materiaal om de vakantie mee te vullen. Beluister de nieuwste aflevering van 'Ni Na Lammers luisteren' in je favoriete podcast-app of hieronder: