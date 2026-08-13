Twee zwaargewonden bij botsing motor en fietser in Den Bosch, weg dicht

Een motorrijder en fietser zijn donderdagavond zwaargewond geraakt na een botsing op de kruising van de Vlijmenseweg met de Helftheuvelweg in Den Bosch. De weg is dicht voor onderzoek.

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Het ongeluk gebeurde rond acht uur. Op de motor zaten een man en vrouw. Zij reden op de Vlijmenseweg richting de A59. Toen een fietser het kruispunt bij de Helftheuvelweg overstak, kwamen de twee voertuigen met elkaar in botsing.

De bestuurder van de motor en fietser raakten zwaargewond. Ook de vrouw die achterop de motor zat raakte gewond. De fiets was op meerdere plekken gebroken. Weg dicht

De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Daarbij maken ze onder andere gebruik van een drone. Vanwege het onderzoek is de Vlijmenseweg ter hoogte van de Helftheuvelweg helemaal dicht. Ook de afslag 's-Hertogenbosch-West op de A59 was in beide richtingen lange tijd dicht.