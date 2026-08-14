Intro Week TU/e biedt volop keuze

De Technische Universiteit Eindhoven organiseert van 14 tot en met 26 augustus de Intro Week 2026. Het thema is 'Find your Flow' en biedt nieuwe studenten de kans om op hun eigen manier de introductieperiode te beleven. Met een flexibel programma, speciale activiteiten voor internationale studenten en een uniek driedaags masterprogramma is er voor iedereen iets te doen. De week wordt afgesloten met het gezamenlijke studentenfestival Vibes op 26 augustus.

Gevonden voor jou

De Intro Week van de TU/e staat dit jaar in het teken van flexibiliteit en persoonlijke keuzes. Studenten kunnen kiezen uit een breed scala aan activiteiten, waaronder het prikkelarme Unwind Program dat alternatieven biedt voor drukke feesten en intensieve programmaonderdelen. Daarnaast is er een volwaardig introductieprogramma voor nieuwe masterstudenten, uniek in Nederland.

Speciale aandacht voor internationals

Voor internationale studenten start de Intro Week met de Welcome Days op vrijdag 14 augustus en zondag 16 augustus. Hier krijgen zij een humoristische introductie in de Nederlandse cultuur en Eindhoven, onder andere via een comedy lecture. Ook zijn er praktische activiteiten zoals fietslessen en een infomarkt.

Bachelor Intro en Campus Camping

De Bachelor Intro vindt plaats van 17 tot en met 21 augustus en biedt een bomvol programma, waaronder een Campus Market, een City Tour en diverse feestelijke avonden. Studenten kunnen overnachten op de Campus Camping, waar 300 plekken beschikbaar zijn. Voor wie liever in een studentenhuis verblijft, is er Crash Place.

Master Kick Off en Vibes Festival

Masterstudenten hebben van 24 tot en met 26 augustus een eigen programma, met onder andere een Company Tour langs hightechbedrijven in de Brainport regio en praktijkgerichte challenges. De Intro Week wordt afgesloten met het studentenfestival Vibes op het Stadhuisplein in Eindhoven, waar mbo-, hbo- en universiteitsstudenten samenkomen. Voor wie de drukte wil vermijden, is er een prikkelarm alternatief op een groen terrein naast het festival.

De TU/e benadrukt dat het programma ruimte biedt voor ontspanning en ontmoeting, zodat elke student een goede start kan maken. Het All TU/egether Festival op 20 augustus is een van de momenten waarop alle nieuwe studenten elkaar kunnen leren kennen.