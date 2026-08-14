Navigatie overslaan
Ontdek

Man gestoken in huis in Oosterhout, slachtoffer zwaargewond

Vandaag om 05:37 • Aangepast vandaag om 07:37
Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.

Een man is donderdagnacht gestoken in een huis aan de Mercurius in Oosterhout. Vanwege de ernst van de situatie werd een traumaheli ingezet. De man is voor behandeling naar een ziekenhuis gebracht.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Toen de politie bij het huis aankwam, bleek het slachtoffer wel aanspreekbaar. De verdachte was op dat moment verdwenen. Meerdere agenten hebben in de woonwijk naar de verdachte gezocht. Hierbij werd een politiehond ingezet. Mogelijk ging aan het steken een ruzie in het huis vooraf. De politie doet onderzoek.

  • Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
    Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.
  • Foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.