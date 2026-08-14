Man gestoken in huis in Oosterhout, slachtoffer zwaargewond

Een man is donderdagnacht gestoken in een huis aan de Mercurius in Oosterhout. Vanwege de ernst van de situatie werd een traumaheli ingezet. De man is voor behandeling naar een ziekenhuis gebracht.

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Toen de politie bij het huis aankwam, bleek het slachtoffer wel aanspreekbaar. De verdachte was op dat moment verdwenen. Meerdere agenten hebben in de woonwijk naar de verdachte gezocht. Hierbij werd een politiehond ingezet. Mogelijk ging aan het steken een ruzie in het huis vooraf. De politie doet onderzoek.