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Auto eindigt in sloot na politieachtervolging Noordhoek, bestuurder gewond

Vandaag om 05:46
Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink.
Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink.

Een politieachtervolging is donderdagavond geëindigd in een sloot in Noordhoek, bij Moerdijk. De achtervolging werd ingezet op de snelweg. Bij Noordhoek reed de bestuurder van de auto van de snelweg af, kwam op de Keeneweg terecht en reed vervolgens de Manciadijk op. Daar belandde hij met de auto in een weiland en kwam tot stilstand in een sloot. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De bestuurder van de achtervolgde auto is gewond geraakt en is naar een ziekenhuis gebracht. Waarom de achtervolging werd ingezet, is nog niet bekendgemaakt. De auto is uit de sloot gehaald en door een bergingsbedrijf meegenomen. Bij de achtervolging raakte een politieauto beschadigd, deze is ook door het bergingsbedrijf meegenomen.

  • Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink.
    Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink.
  • Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink.

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