Weerman voorziet record 38 graden: 'In de zon vanmiddag niet uit te houden'

"Het is vanmiddag in de zon echt niet uit te houden." Dat vertelde Alfred Snoek van Weerplaza vrijdagochtend in het radioprogramma KEIgoeiemorgen op Omroep Brabant. Hij sluit niet uit dat de temperatuur deze vrijdag afgerond op 38 graden gaat uitkomen. Dat is een record voor deze tijd van het jaar. Het oude record voor half augustus staat op 36,6 graden.

Vrijdagochtend vroeg was het nog heel aangenaam buiten. "De temperatuur lag op de meeste plaatsen onder 20 graden", vertelde Snoek op de radio. "Maar de temperatuur gaat de komende uren heel snel oplopen. Tel daarbij op dat er nauwelijks wind staat en de zon onafgebroken schijnt." De luchtvochtigheid is daarbij wel heel laag. "Maar bij dit soort temperaturen heeft dat geen effect meer: 37 graden is je lichaamstemperatuur dus je kunt je warmte niet meer kwijt aan de lucht waarin je je bevindt. Het wordt echt onaangenaam warm deze middag." Dit soort temperaturen halen we niet vaak in de tweede helft van augustus, benadrukt de weerman van Weerplaza. "In deze tijd van het jaar komt de zon namelijk toch al iets later op en gaat 'ie iets eerder onder ten opzichte van eind juni en begin juli. Daarnaast staat 'ie ook iets minder hoog."

"Of het zaterdag echt veel aangenamer zal zijn, weet ik nog niet."

Er zit wel verandering aan te komen. "Vanaf zaterdag krijgen we duidelijk lagere temperaturen. Vrijdagavond begint het al wat af te koelen in het westen van de provincie, maar zaterdag halen we in de middag nog temperaturen van 28 tot 30 graden. Maar het is dan wel iets vochtiger dus of het echt veel aangenamer zal zijn, weet ik nog niet." Vanaf zondag is dit volgens Snoek wel het geval. "Dan komen we 's middags hooguit op een graad of 25 uit en er kan er, maar dat is met name vanaf maandag het geval, ook een enkele bui ontstaan." De regen die dit weekend zal vallen, zal volgens de weerman van Weerplaza nog niet veel voorstellen. "Dat zal echt heel weinig zijn. Ik zou het zo goed als droog willen noemen."

"We bevinden ons nu helemaal in de top van wat mogelijk is."