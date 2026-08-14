Asbest gevonden in speeltuin bij Kindcentrum Puur Sang

In een klein deel van de speeltuin bij Kindcentrum Puur Sang in Mierlo is asbest aangetroffen. Het gebied is direct afgezet en kan voorlopig niet worden gebruikt. De bodem van het schoolterrein en de rest van de speeltuin is schoon. De gemeente onderzoekt de situatie verder.

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Bij bodemonderzoek voor de nieuwbouw van Kindcentrum Puur Sang is in een klein deel van de aangrenzende speeltuin asbest ontdekt. Het gaat om kleine deeltjes die in de onderlaag van de bodem zitten. Uit voorzorg heeft de gemeente dit deel van de speeltuin met hekken afgezet.

Het schoolterrein en het grootste deel van de speeltuin zijn schoon verklaard. Alleen een klein gebied in de speeltuin blijkt verontreinigd. De gemeente laat aanvullend onderzoek uitvoeren om de exacte locatie van de vervuiling vast te stellen. Vervolgens wordt de bodem daar zorgvuldig verwijderd en gereinigd. De gemeente benadrukt dat de maatregelen uit voorzorg worden genomen.

Nieuwbouwplannen

Kindcentrum Puur Sang in Mierlo bestaat momenteel uit twee locaties: Loeswijk aan de Bisschop van Mierlostraat en Lucia aan de Haver. De nieuwbouwplannen voorzien in de samenvoeging van beide locaties op de huidige plek aan de Bisschop van Mierlostraat.

Wanneer het aanvullende bodemonderzoek is afgerond, zal de verontreinigde grond zo snel mogelijk worden aangepakt. Tot die tijd blijft het afgezette gebied in de speeltuin gesloten voor gebruik.