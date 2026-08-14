Hier zijn in Brabant dit jaar de meeste motorvoertuigen gejat

In Oosterhout zijn in de eerste helft van dit jaar veel meer motorvoertuigen gestolen dan in dezelfde periode vorig jaar. In totaal werden twintig voertuigen gestolen, tegenover slechts drie in de eerste helft van 2025. Ook in Breda, Tilburg en Helmond nam het aantal diefstallen flink toe. Het gaat om auto's, motorfietsen en vrachtauto's. Dat blijkt uit regionale cijfers van de politie.

In de eerste helft van dit jaar werden in Breda 88 voertuigen gestolen en vorig jaar waren dat er 60. In Tilburg staat de teller dit jaar op 58 voertuigen, terwijl dat er vorig jaar 47 waren. In Helmond is het van 19 naar 35 gestolen motorvoertuigen gegaan. De grootste daling is in Den Bosch. Dit jaar zijn daar 33 motorvoertuigen gestolen en vorig jaar 59.

Landelijke daling

Op landelijk niveau werden in totaal ruim 4000 motorvoertuigen als gestolen geregistreerd. Dat is minder dan een jaar eerder, in 2025 werden in de eerste zes maanden van het jaar nog ruim 4300 voertuigen gejat.

Landelijk gezien werd het grootste aantal in Amsterdam buitgemaakt: 476 dit jaar. Al zijn dat er minder dan vorig jaar: 543. In het Zuid-Hollandse Maassluis is het aantal gestolen motorvoertuigen het hardst toegenomen. Dit jaar waren dat er 19 en vorig jaar maar 3.

In deze cijfers zijn bromfietsen niet meegenomen, omdat ze onder een andere meldingscode worden geregistreerd door de politie. Uit data die het ANP opvroeg bij mobiliteitsdatabedrijf RDC blijkt dat er in het eerste halfjaar van 2026 landelijk ook nog eens ruim 5400 bromfietsen zijn gepikt. Dat zijn er ongeveer vijftig meer dan een jaar eerder.

Bekijk op het kaartje hieronder hoeveel motorvoertuigen er in jouw gemeente zijn gestolen: