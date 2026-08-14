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Splitsing van appartementen in Eindhoven geweigerd

Vandaag om 09:14

De gemeente Eindhoven heeft een aanvraag voor het splitsen van twee appartementen aan de Bellinistraat afgewezen. Het besluit is op 12 augustus verzonden.

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De aanvraag had betrekking op de legalisatie van een eerdere splitsing van twee appartementen. Het ging om zowel bouwtechnische als ruimtelijke aspecten van de bouwactiviteit op het adres Bellinistraat 8.

Het besluit van het college van burgemeester en wethouders is vanaf vandaag digitaal in te zien op de website van de gemeente Eindhoven. Ook ligt het document ter inzage op het Inwonersplein in het stadhuis van Eindhoven.

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