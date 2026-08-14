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Vergunning aangevraagd voor bijgebouw in Vinkel

Vandaag om 09:15

In Vinkel is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een bijgebouw op Fresia 15.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een bijgebouw op het adres Fresia 15, 5382 JS Vinkel. Het kenmerknummer van de aanvraag is 079619713674. De gemeente moet eerst een beslissing nemen op de aanvraag voordat er bezwaar kan worden gemaakt.

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