Den Bosch: kantoor aan Zuid Willemsvaart wordt mogelijk woning

Er is een vergunning aangevraagd om het pand aan Zuid Willemsvaart 263 in Den Bosch te veranderen van kantoor naar woonruimte.

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Het gaat om een omgevingsvergunning voor het wijzigen van de bestemming van het gebouw van kantoorfunctie naar wonen. Het pand ligt aan Zuid Willemsvaart 263 in Den Bosch. De aanvraag heeft kenmerknummer 079619726149.

Op dit moment kan er nog geen bezwaar worden gemaakt tegen de aanvraag. Dit kan pas nadat de gemeente een besluit heeft genomen. Sinds 1 januari 2026 maakt Den Bosch geen gebruik meer van de app Omgevingsalert voor bekendmakingen. Berichten worden nu via overheid.nl verspreid.