Beslistermijn verlengd voor verbouwing aan Markt 37 in Den Bosch

De gemeente Den Bosch heeft de beslistermijn voor een omgevingsvergunning aan Markt 37 met zes weken verlengd. Het gaat om de verbouwing van een winkel en bovenwoning tot een winkelruimte en vier zelfstandige wooneenheden.

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De verbouwing aan Markt 37 betreft meerdere werkzaamheden, waaronder technische bouwactiviteiten en aanpassingen aan een rijksmonument. De uiterste datum voor een besluit over deze vergunning is nu vastgesteld op 15 oktober 2026.

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