Vergunningsaanvraag voor verbouwing in Den Bosch

Voor een woning aan de Pieter Borstraat in Den Bosch is een vergunning aangevraagd om een muur tussen de woonkamer en keuken open te breken.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het openbreken van een muur in de woning aan Pieter Borstraat 6. Het gaat om een technische verbouwing waarbij de muur tussen woonkamer en keuken verwijderd wordt. De gemeente Den Bosch moet nog een beslissing nemen over deze aanvraag.

Vanaf dit jaar maakt de gemeente geen gebruik meer van de app Omgevingsalert voor bekendmakingen. Via overheid.nl kunnen bewoners vanaf 25 jaar wekelijks een e-mail ontvangen met relevante berichten, mits hun e-mailadres bekend is bij deze dienst. Aanmelden voor deze service kan via de website overheid.nl.