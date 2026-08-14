Boxtel bereidt volgordelijst voor woningbouwprojecten voor

De gemeente Boxtel gaat een volgordelijst opstellen om transportcapaciteit voor woningbouwprojecten aan te vragen. Eind augustus worden de regels hiervoor vastgesteld.

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De beschikbare transportcapaciteit op het elektriciteitsnet is in Nederland beperkt, ook in Boxtel. Dit heeft gevolgen voor woningbouwprojecten die nog niet zijn gerealiseerd. Daarom wil de gemeente gebruik maken van een proces dat door netbeheerder Enexis wordt aangeboden, genaamd “Eerder aanvragen”. Hiermee kan een volgordelijst voor projecten tot maximaal tien jaar vooruit worden ingediend.

Om deze lijst op te stellen, werkt de gemeente aan beleidsregels op basis van richtlijnen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Naar verwachting worden deze regels eind augustus vastgesteld. Ontwikkelaars kunnen daarna hun projecten aanmelden bij de gemeente. De volgorde op de lijst wordt bepaald aan de hand van deze regels.

De aanvragen voor transportcapaciteit moeten in oktober 2026 worden ingediend. Ontwikkelaars wordt aangeraden om alvast alle benodigde stukken te verzamelen. Het niet of onvolledig aanmelden van een project kan leiden tot vertraging bij de aansluiting op het elektriciteitsnet.