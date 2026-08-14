Boxtel wil zendmast grond uitgeven aan Vodafone

De gemeente Boxtel is van plan om grond aan de Molenwijkseweg 5a uit te geven aan Vodafone Libertel. Het gaat om een opstalrecht voor de zendmast en een erfdienstbaarheid voor kabels en overpad. Volgens de gemeente voldoet Vodafone aan de criteria als enige gegadigde.

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De grond waar het om gaat ligt aan de Molenwijkseweg 5a in Boxtel en is gedeeltelijk kadastraal bekend als sectie I, nr. 3681. Op deze locatie staat een bestaande zendmast. Vodafone heeft eerder geïnvesteerd in de bouwwerken en installatie op deze grond en biedt ook ruimte voor medegebruik.

De gemeente Boxtel stelt dat Vodafone op basis van objectieve en toetsbare criteria de enige serieuze gegadigde is. Daarom wil ze een overeenkomst aangaan voor een opstalrecht en erfdienstbaarheid. Dit houdt in dat Vodafone het recht krijgt om de zendmast te gebruiken en toegang krijgt tot kabels en overpad.

Dit voornemen is gepubliceerd, zodat belangstellenden kennis kunnen nemen van de uitgifte. Het gelijkheidsbeginsel verplicht de gemeente om openheid te geven over de selectieprocedure en criteria.