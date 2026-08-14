Ontheffing Zondagswet aangevraagd voor verkoop in Berghem

De burgemeester van Berghem heeft een aanvraag ontvangen voor een ontheffing van de Zondagswet. Dit is nodig voor een geplande openbare verkoop op 25 oktober 2026 aan de Sportstraat.

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De aanvraag voor de ontheffing werd ingediend op 12 augustus 2026 en heeft kenmerk CLZ-00026004. Het is nog niet duidelijk of de ontheffing wordt verleend.

Bij een ontheffing van de Zondagswet mag een activiteit plaatsvinden op zondag, wat normaal gesproken beperkt is vanwege religieuze en sociale regels. Het evenement betreft een openbare verkoop in Berghem.

Inwoners die de aanvraag willen inzien, kunnen dit doen op afspraak. Hiervoor is de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving bereikbaar op werkdagen tussen negen uur ’s ochtends en vier uur ’s middags.