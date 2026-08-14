Exploitatievergunning aangevraagd voor locatie in Oss

De burgemeester van Oss heeft een aanvraag ontvangen voor een exploitatievergunning voor een pand aan Terwaenen 52. De aanvraag werd op 4 augustus ingediend.

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Op 4 augustus heeft de burgemeester van Oss een aanvraag ontvangen voor een exploitatievergunning. Het gaat om een pand aan Terwaenen 52, 5341 DH in Oss. De aanvraag heeft kenmerk CLZ-00025894.

Het is nog niet zeker of de vergunning wordt verleend. De stukken kunnen alleen worden ingezien op afspraak bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving in Oss. Afspraakmogelijkheden zijn op werkdagen tussen negen uur ’s ochtends en vier uur ’s middags.