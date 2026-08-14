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Melding grondwerkzaamheden Oude Heijdijk in De Heen afgehandeld

Vandaag om 09:27

De gemeente Steenbergen heeft een melding afgehandeld voor het toepassen van grond of baggerspecie aan de Oude Heijdijk in De Heen. Deze melding werd geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00020535 en is op 11 augustus 2026 afgerond.

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De melding betreft het gebruik van grond of baggerspecie, wat betekent dat grond of baggerslib op een bepaalde locatie wordt geplaatst, bijvoorbeeld om ophogingen of aanpassingen aan de bodem te realiseren. In dit geval gaat het om werkzaamheden aan de Oude Heijdijk in De Heen.

De procedure is op 11 augustus 2026 officieel afgesloten. Er is geen mogelijkheid om bezwaar of beroep in te dienen tegen deze melding. Inwoners en andere belangstellenden kunnen geen inzage krijgen in de melding.

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