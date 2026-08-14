Schijndel: aanvraag omgevingsvergunning voor gevelverbouwing

De gemeente Meierijstad heeft op 12 augustus een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het verbouwen van de gevel van een pand aan de Boschweg 124 in Schijndel.

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De aanvraag is ingediend onder zaaknummer OW-2026-3887 en zal volgens de standaard procedure worden behandeld. De gemeente heeft acht weken de tijd om een besluit te nemen, met de mogelijkheid om deze termijn één keer met zes weken te verlengen.

Als er aanvullende gegevens nodig zijn, kan de beoordeling tijdelijk worden opgeschort. Het gaat om een pand aan de Boschweg in Schijndel waar de gevel een verbouwing zal ondergaan.