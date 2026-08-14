Live muziek op Plein 1944 in Schijndel op 30 augustus

De burgemeester van Meierijstad heeft een melding geaccepteerd voor een incidenteel muziekfestival op Plein 1944 in Schijndel. Het evenement met live muziek van diverse artiesten vindt plaats op woensdag 30 augustus.

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Het muziekfestival wordt georganiseerd op Plein 1944, huisnummer 30, in Schijndel. De melding is geregistreerd onder zaaknummer IF-2026-3852 en op 12 augustus door de gemeente geaccepteerd.

Op het festival zullen verschillende artiesten optreden. Het besluit hierover is verzonden door de gemeente Meierijstad. Het evenement biedt bezoekers de kans om te genieten van live muziek op een centrale plek in het dorp.