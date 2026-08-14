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Standplaatsvergunning voor visverkoop in Schijndel ingetrokken

Vandaag om 09:31

De gemeente Meierijstad heeft op 12 augustus 2026 de vergunning voor een viskraam op de Boschweg in Schijndel ingetrokken. Het besluit betreft de zaterdagse standplaatsvergunning.

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De vergunning is ingetrokken onder zaaknummer INT-2026-3890 en heeft betrekking op de verkoop van vis op de Boschweg in Schijndel. Het besluit werd eerder deze week genomen door de gemeente.

De intrekking van de vergunning betekent dat er geen viskraam meer op deze locatie mag staan op zaterdagen. Wat de reden is voor dit besluit, wordt niet vermeld in de bekendmaking.

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