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Grond wordt toegepast aan Sonse-Heideweg in Sint-Oedenrode

Vandaag om 09:31

Burgemeester en wethouders van Meierijstad hebben een melding ontvangen voor het gebruik van grond aan de Sonse-Heideweg 9 in Sint-Oedenrode.

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De melding heeft betrekking op het toepassen van grond, wat betekent dat grond wordt gebruikt of neergelegd op een specifieke locatie. Dit kan bijvoorbeeld dienen om iets op te hogen of aan te leggen. Het gaat om het adres Sonse-Heideweg 9 in Sint-Oedenrode.

De gemeente heeft de melding op 3 juli 2026 ontvangen. Het bijbehorende DSO-kenmerk is 2026070300517 en het zaaknummer is Z/509976. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.

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