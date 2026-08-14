Meierijstad staat uitbouw woning in Schijndel toe

De gemeente Meierijstad heeft een vergunning verleend om een woning aan de Pastoor van Vroonhovenstraat in Schijndel uit te breiden. Het gaat om een aanpassing van de regels in het omgevingsplan.

Gevonden voor jou

Op 12 augustus heeft de gemeente Meierijstad besloten dat de eigenaar van een woning aan de Pastoor van Vroonhovenstraat 11 in Schijndel mag afwijken van de regels in het omgevingsplan. Hierdoor kan de inhoud van de hoofdwoning worden vergroot.

Het besluit is geregistreerd onder zaaknummer OW-2026-2746. Volgens de gemeente geldt een verzenddatum van 12 augustus 2026.