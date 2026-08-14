Schijndel: aanvraag voor mantelwoning op Plein 21

In Schijndel is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een mantelwoning op Plein 21 A. De gemeente Meierijstad heeft deze aanvraag op 11 augustus 2026 ontvangen en zal deze beoordelen.

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De aanvraag gaat om het plaatsen van een mantelwoning op Plein 21 A in Schijndel. Een mantelwoning is een extra woning bij een bestaande woning, bedoeld om mantelzorg te verlenen. Dit soort aanvragen moet worden goedgekeurd door de gemeente.

De gemeente Meierijstad behandelt de aanvraag volgens de gebruikelijke procedure. Binnen acht weken wordt een besluit genomen, met een mogelijke verlenging van zes weken. Als extra informatie nodig is, kan de termijn worden opgeschort.