Vergunningsaanvraag voor twee wooneenheden in Valkenswaard

Er is een aanvraag ingediend om op de Eindhovenseweg 128 in Valkenswaard twee wooneenheden te realiseren.

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De gemeente Valkenswaard heeft op 11 augustus een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het adres Eindhovenseweg 128, waar de functie van het pand getransformeerd moet worden naar wonen. Hierbij worden twee wooneenheden gerealiseerd.

De aanvraag valt onder het onderdeel bouwen en is geregistreerd onder zaaknummer 512156. Op dit moment is het alleen een kennisgeving van ontvangst. De plannen zijn niet openbaar en er kan niet formeel op gereageerd worden.