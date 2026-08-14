Plannen voor woonruimtes aan Bergstraat in Valkenswaard

In Valkenswaard is een vergunning aangevraagd voor negen woonruimtes aan de Bergstraat.

Gevonden voor jou

De gemeente Valkenswaard heeft op 11 augustus 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het adres Bergstraat 69A, waar de aanvrager plannen heeft om de functie van het pand te veranderen naar wonen en negen onzelfstandige woonruimtes te realiseren.

De aanvraag, met zaaknummer 512103, is ingediend voor de activiteit bouwen. Het is een kennisgeving van de ontvangst van de aanvraag, wat betekent dat de plannen niet ter inzage liggen en er geen formele reactie mogelijk is.