Vergroting woning Zevenbergen aangevraagd

In Zevenbergen is een vergunning aangevraagd voor het vergroten van een woning aan de Doctor Ariënslaan. De gemeente Moerdijk heeft de aanvraag op 10 augustus ontvangen.

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Het project betreft een uitbreiding van de woning aan de Doctor Ariënslaan 97 in Zevenbergen. Het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij standaard regels voor de procedure gelden.

De vergunningaanvraag is nog in behandeling en er kan pas bezwaar worden gemaakt als de gemeente hierover een besluit heeft genomen. Voor inzage van de aanvraag kan een afspraak worden gemaakt met het team Veiligheid, vergunningen, toezicht en handhaving van de gemeente Moerdijk.