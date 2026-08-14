Maximumsnelheid Geuzendijk omlaag en laadpalen in Cranendonck

De maximumsnelheid op de Geuzendijk in Budel wordt verlaagd naar 60 km/uur. Daarnaast worden vier locaties in Cranendonck aangewezen als parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische voertuigen.

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Na de herinrichting van de Geuzendijk in Budel heeft de gemeente Cranendonck besloten om de maximumsnelheid op deze weg te verlagen van 80 naar 60 kilometer per uur. Dit verkeersbesluit is genomen met het oog op een veiliger gebruik van de weg en een betere doorstroming.

Naast de snelheidsverlaging heeft de gemeente ook vier nieuwe locaties aangewezen waar elektrische voertuigen kunnen worden opgeladen. In Budel gaat het om parkeerplaatsen bij De Esdoorn, Herenstraat en De Specht nabij de Patrijslaan. In Maarheeze is de Stationsstraat gekozen voor een laadpaalplek.

Meer laadpunten

De toename van het aantal elektrische voertuigen vraagt om meer laadpunten in de regio. Met deze nieuwe locaties speelt de gemeente in op die behoefte en draagt ze bij aan het verduurzamen van het verkeer. Alle vier de parkeerplaatsen zijn specifiek bedoeld voor het opladen van elektrische auto's.

Voor de inwoners van Cranendonck is het mogelijk om de verkeersbesluiten in te zien via de website van de gemeente. Hier staat meer informatie over de wijzigingen en de mogelijkheden om te reageren op de plannen.