Vergunning verleend voor bouw van loods in Deurne

De gemeente Deurne heeft een vergunning verleend voor het bouwen van een agrarische loods aan de Nastreek.

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Op woensdag 12 augustus heeft de gemeente Deurne toestemming gegeven voor het bouwen van een loods voor agrarisch gebruik op het adres Nastreek 7. De vergunning, met zaaknummer HZ-2023-0533, is goedgekeurd en betreft zowel bouw- als milieukwesties.

Het besluit en bijbehorende documenten zijn opgenomen in deze procedure. Deze stukken geven inzicht in de details van het besluit. De termijn voor eventuele bezwaren is gestart op donderdag 13 augustus en loopt zes weken.