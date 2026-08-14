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Ontdek

Vergunningaanvraag voor meergeneratiewoning in Best

Vandaag om 09:45

De gemeente Best heeft een aanvraag ontvangen voor een vergunning om een meergeneratiewoning te realiseren in het bijgebouw aan Schapenhei 4.

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Op 11 augustus 2026 ontving de gemeente Best een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een plan om bij Schapenhei 4 een meergeneratiewoning te maken in het bijgebouw. Hiervoor wil de aanvrager afwijken van de regels in het Omgevingsplan.

De gemeente heeft tot 6 oktober 2026 de tijd om over de aanvraag te beslissen. Als dat nodig is, mag de termijn met maximaal zes weken worden verlengd. De gemeente maakt een eventuele verlenging op dezelfde manier bekend als de aanvraag.

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