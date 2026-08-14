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Vergunning voor Silent Disco Bingo in Vught verleend

Vandaag om 09:46

De gemeente Vught heeft een vergunning verleend voor een Silent Disco Bingo op 28 augustus in de Kloosterstraat.

Gevonden voor jou

De vergunning voor het evenement, dat plaatsvindt op zaterdag 28 augustus 2026, is op 12 augustus verstuurd. Het gaat om een Silent Disco Bingo, georganiseerd op Kloosterstraat 8 in Vught.

Het evenement maakt gebruik van koptelefoons, waarbij deelnemers gezamenlijk bingo spelen in een stille disco-omgeving. De exacte tijd van het evenement is niet bekendgemaakt.

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