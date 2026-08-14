Nieuwbouw woning met garage gepland in St. Willebrord

Op de Lindehof in St. Willebrord is een vergunning aangevraagd voor de bouw van een nieuw huis met garage. De gemeente Rucphen heeft de aanvraag op 12 augustus ontvangen.

Gevonden voor jou

De nieuwbouwwoning komt te staan op kavel 6 aan de Lindehof. De vergunningaanvraag is ingediend bij de gemeente Rucphen, die hierover uiterlijk 7 oktober 2026 een besluit zal nemen.

Het aanvragen van een omgevingsvergunning is nodig om toestemming te krijgen voor het bouwen van een huis. Dit bericht is bedoeld om inwoners te informeren over mogelijke veranderingen in de omgeving.