Navigatie overslaan
Ontdek

Vlooienmarkt in Alphen krijgt vergunning voor september

Vandaag om 09:48

De jaarlijkse vlooienmarkt in Alphen heeft een vergunning gekregen. Het evenement vindt plaats op 13 september 2026, van half tien ’s ochtends tot vier uur ’s middags.

Gevonden voor jou

De vlooienmarkt wordt georganiseerd door Vlijt en Volharding en zal plaatsvinden op twee locaties: Heuvelstraat 5 en de parkeerplaats "Pools Pleintje".

De vergunning voor het evenement is op 12 augustus 2026 verleend. Bezoekers kunnen op de genoemde locaties terecht voor een breed aanbod van tweedehands spullen en curiosa.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Alphen-Chaam

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.