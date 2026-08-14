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Vlooienmarkt in Alphen krijgt vergunning voor september
Vandaag om 09:48
De jaarlijkse vlooienmarkt in Alphen heeft een vergunning gekregen. Het evenement vindt plaats op 13 september 2026, van half tien ’s ochtends tot vier uur ’s middags.
De vlooienmarkt wordt georganiseerd door Vlijt en Volharding en zal plaatsvinden op twee locaties: Heuvelstraat 5 en de parkeerplaats "Pools Pleintje".
De vergunning voor het evenement is op 12 augustus 2026 verleend. Bezoekers kunnen op de genoemde locaties terecht voor een breed aanbod van tweedehands spullen en curiosa.
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