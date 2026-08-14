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Moeraseik in Alphen mogelijk tegen de vlakte

Vandaag om 09:48

Er is een vergunning aangevraagd voor het kappen van een moeraseik aan de Willibrordstraat in Alphen. Het gaat om een boom op het adres Willibrordstraat 105. De gemeente Alphen-Chaam heeft de aanvraag ontvangen op 12 augustus.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het verwijderen van een moeraseik, een boomsoort die vaak voorkomt in natte gebieden. Het adres waar de boom staat, Willibrordstraat 105, ligt in Alphen, onderdeel van de gemeente Alphen-Chaam.

Deze melding heeft alleen een informatief doel. Voor bezwaren of reacties moet eerst een besluit worden genomen over de vergunning. De gemeente zal dat besluit later publiceren.

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