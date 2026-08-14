Propaanopslag gemeld bij gemeente Maashorst

Bij Boekelsedijk 10B in Volkel is een opslag van propaan in een tank gemeld.

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De gemeente Maashorst heeft op 30 juli 2026 een melding ontvangen voor het opslaan van propaan in een opslagtank. De locatie van deze activiteit is Boekelsedijk 10B in Volkel.

Deze melding is geregistreerd onder zaaknummer Z/511986 en DSO-kenmerk 2026073001413. Het opslaan van propaan valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Tegen deze melding kan geen bezwaar worden gemaakt.