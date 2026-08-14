Melding ontvangen: brandveilig gebruik bedrijfsgebouw in Bergeijk

De gemeente Bergeijk heeft een melding goedgekeurd voor het brandveilig gebruik van een bedrijfsgebouw aan de Kennedylaan.

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Op 14 juli 2026 heeft de gemeente Bergeijk een melding ontvangen voor het brandveilig gebruiken van een bedrijfsgebouw aan de Kennedylaan 12. De melding is beoordeeld en in orde bevonden, waardoor de activiteit mag worden uitgevoerd.

Het gaat om een activiteit die valt onder brandveilig gebruik. Dit houdt in dat het gebouw voldoet aan de wettelijke eisen om veilig te kunnen functioneren zonder risico op brandgevaar. Tegen deze melding kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.