Ventilatoren kippenstallen Luyksgestel mogelijk aangepast

In Luyksgestel is een vergunning aangevraagd voor het aanpassen van ventilatoren in twee kippenstallen aan de Vlieterdijk.

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De gemeente Bergeijk heeft op 11 augustus 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om wijzigingen in twee kippenstallen aan de Vlieterdijk 38 in Luyksgestel. De ventilatoren in deze stallen moeten worden aangepast.

De aanvraag wordt beoordeeld door de gemeente. Er is nog geen toestemming verleend. Pas na een besluit van de gemeente wordt bekendgemaakt of bezwaar of beroep mogelijk is. De standaard procedure duurt meestal acht weken, terwijl een uitgebreide procedure tot zes maanden in beslag kan nemen.