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Mobiel puinbreken in Ulicoten goedgekeurd
Vandaag om 09:49
In Ulicoten is toestemming gegeven voor mobiel puinbreken op Maaijkant 11. Dit zal plaatsvinden tussen week 36 en week 48 van 2026, naar verwachting voor één dag.
De werkzaamheden zijn onderdeel van een besluit dat voorschriften bevat om geluids- en stofhinder zoveel mogelijk te beperken. Mobiel puinbreken houdt in dat bouw- of slooppuin ter plekke wordt fijngemaakt, zodat het hergebruikt kan worden.
Volgens de melding is bezwaar maken niet mogelijk. De kennisgeving heeft uitsluitend een informatief doel.
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